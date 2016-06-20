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ФОТОГАЛЕРЕЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
1. КАКОЙ ВЫБРАТЬ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ПВХ ИЛИ ТКАНЕВЫЙ?
ОТВЕТ: ПВХ потолки устанавливаются только в отапливаемых помещениях, возможна влажная уборка и они не пропускают через себя воду. Тканевые потолки можно устанавливать в неотапливаемых помещениях, они пропускают через себя воздух, но не удерживают воду, влажная уборка невозможна. ПВХ полотна монтируются при помощи тепловой пушки, тканевые холодным способом без нагрева.
2. МАТОВЫЙ, САТИНОВЫЙ ИЛИ ГЛЯНЦЕВЫЙ, КАКОЙ ЛУЧШЕ?
ОТВЕТ: Глянцевые натяжные потолки имеют зеркальную поверхность, обладают отражающей особенностью, такие полотна визуально увеличивают объём и высоту помещения. Матовый натяжной потолок не имеет отражений и бликов, внешне схож с оштукатуренным потолком. Сатиновые натяжные потолки имеют гладкую фактуру без шероховатостей, полотно приятно отражает свет и рассеивает его. Сатиновые потолки обладают свойствами матового и глянцевого полотна, воплощая в себе что-то среднее.
3. НА СКОЛЬКО ОПУСКАЮТСЯ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ?
ОТВЕТ: Минимальное расстояние от чернового потолка, это 2-3 см. На высоту отступа влияет высота встраиваемых светильников, проходящие коммуникации и пожелания заказчика по дизайну. Например многоуровневые натяжные потолки опустятся на 9-10 см.
МАРКИРОВКА И ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛОК
Установка натяжного потолка
Компания «Румсилинг» в Москве предлагает качественные натяжные потолки с недорогой установкой за квадратный метр. Мы устанавливаем конструкции любой сложности и дизайна с гарантией качества.
У нас вы можете заказать установку натяжного потолка с росписью, подсветкой, а также сложной многоуровневой конструкции. Убедитесь в этом, ознакомившись с примерами наших работ на сайте!
Технология монтажа
Профессиональная установка натяжного потолка происходит быстро, без образования пыли и строительного мусора. Комната останется чистой и свежей, а новый натяжной потолок превратится в гармоничную часть интерьера. По этой причине установка натяжного потолка возможна лишь в комнатах с завершенным ремонтом.
Точная последовательность, длительность и стоимость установки натяжного потолка зависят от его типа. Стандартный алгоритм действий:
- снятие замеров, подготовка эскиза (в случае многоуровневой конструкции);
- раскрой полотна;
- доставка материалов и инструментов на объект;
- монтаж алюминиевого профиля;
- подготовка полотна (отличается в зависимости от материала);
- крепление полотна к профилю.
После установки натяжного потолка вам не потребуется делать генеральную уборку. Мы используем специальный инструмент с пылесборником и выносим за собой остатки мусора – все для вашего комфорта.
Какой высоты будет натяжной потолок после установки?
Для установки натяжного потолка потребуется как минимум 2–3 см – именно на такое расстояние «сожмется» ваша комната. Это расстояние зависит от светильников и сложности конструкции. Многоуровневому потолку нужно не менее 9–10 см.
Большой выбор материалов и дизайнерских решений позволит нам подобрать потолок для комнаты любой высоты.
Сколько стоит установка натяжного потолка
Компания «Румсилинг» предлагает своим клиентам оптимальное соотношение цены и качества при установке натяжного потолка. Мы используем только качественные комплектующие и долговечный алюминиевый профиль, поэтому наши потолки – выгодное вложение на долгое время.
Точная стоимость установки натяжного потолка зависит от следующих особенностей:
- геометрия помещения – чем сложнее форма потолка, тем выше будет стоимость монтажа;
- площадь поверхности – напрямую влияет на объем работы и, следовательно, ее стоимость;
- сложность конструкции – монтаж многоуровневого потолка заведомо обойдется дороже;
- особенности материала – чем сложнее работать с полотном, тем выше стоимость его установки;
- конфигурация освещения – количество и тип светильников, которые будут установлены вместе с натяжным потолком.
На стоимость установки натяжного потолка от нашей компании также влияют акции и скидки. Следите за новостями на сайте и не упустите выгодное предложение!