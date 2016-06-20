1. КАКОЙ ВЫБРАТЬ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ПВХ ИЛИ ТКАНЕВЫЙ?

ОТВЕТ: ПВХ потолки устанавливаются только в отапливаемых помещениях, возможна влажная уборка и они не пропускают через себя воду. Тканевые потолки можно устанавливать в неотапливаемых помещениях, они пропускают через себя воздух, но не удерживают воду, влажная уборка невозможна. ПВХ полотна монтируются при помощи тепловой пушки, тканевые холодным способом без нагрева.

2. МАТОВЫЙ, САТИНОВЫЙ ИЛИ ГЛЯНЦЕВЫЙ, КАКОЙ ЛУЧШЕ?

ОТВЕТ: Глянцевые натяжные потолки имеют зеркальную поверхность, обладают отражающей особенностью, такие полотна визуально увеличивают объём и высоту помещения. Матовый натяжной потолок не имеет отражений и бликов, внешне схож с оштукатуренным потолком. Сатиновые натяжные потолки имеют гладкую фактуру без шероховатостей, полотно приятно отражает свет и рассеивает его. Сатиновые потолки обладают свойствами матового и глянцевого полотна, воплощая в себе что-то среднее.

3. НА СКОЛЬКО ОПУСКАЮТСЯ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ?

ОТВЕТ: Минимальное расстояние от чернового потолка, это 2-3 см. На высоту отступа влияет высота встраиваемых светильников, проходящие коммуникации и пожелания заказчика по дизайну. Например многоуровневые натяжные потолки опустятся на 9-10 см.