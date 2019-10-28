Нишевые световые линии SLOTT

НИШЕВЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ SLOTT

  • Уникальный нишевый профиль глубиной 4 см
  • Внутренняя ширина профиля 7.5 см
  • Три различных варианта расцветки
  • Использование LED ленты для подсветки
  • Установки трековых и линейных светильников
  • Может служить основным источником света
  • Комбинация со всеми видами потолков
  • Конструкция не отличима от гипсокартона
  • Займут всего 4-5 см от чернового потолка
  • Длительный срок службы (гарантия 12 лет)

ЦЕНА ОТ 4500 ₽/П.М

Нишевые световые линии Slott Слот натяжные потолки

Уникальные нишевые световые линии SLOTT предназначены для использования с любыми видами натяжных потолков, как ПВХ, так и тканевыми. Бесщелевой профиль может использоваться как световые линии с нишей, без вставок и заглушек, так и для размещения трековых или линейных осветительных приборов. В случае необходимости также возможно установить рассеиватель – полупрозрачное натяжное полотно ПВХ или тканевое.

Профиль выпускается в трех цветовых решениях:

  • Белый муар. Используется для основного или декоративного освещения с LED лентой. Светодиодная лента прокладывается продольно в профиле с двух сторон и может быть различной мощности, одноцветной или цветной. Для управления яркостью и цветом ленты возможно использовать димер с пультом управления.
  • Черный муар. Предназначен для использования в нем трековых светильников на шинопроводе или по отдельности.
  • Черно-белый муар. Назначение соответствует профилю белого цвета, различие только в цвете боковой стороны, черный цвет предназначен для создания контрастной линии светильника.

Нишевый профиль SLOTT для натяжных потолков – это современный способ светового оформления потолочного пространства, который предоставляет широкие дизайнерские возможности. Светодиодная лента или трековые светильники могут использоваться для организации основного или дополнительного освещения.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ СЛОТ ПЛЮСЫ

  • Ультрасовременный дизайн интерьера
  • Отлично подходят для стиля Лофт
  • Широкий диапазон применения
  • LED лента имеет большой срок службы
  • Возможность зонирования пространства
  • Система соответствует нормам экологической и пожарной безопасности
  • Может служить в качестве дополнительного или основного освещения
  • Монтаж можно выполнять в любых помещениях
  • Конструкция визуально не отличима от гипсокартона

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Линейный профиль SLOTT – это новейший способ создать современное освещение в любом помещении, система позволяет воплотить в жизнь самые оригинальные задумки и идеи. Чтобы заказать нишевые световые линии Слот в Москве или Подмосковье, свяжитесь с нами любым удобным способом.

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