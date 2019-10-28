НИШЕВЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ SLOTT
- Уникальный нишевый профиль глубиной 4 см
- Внутренняя ширина профиля 7.5 см
- Три различных варианта расцветки
- Использование LED ленты для подсветки
- Установки трековых и линейных светильников
- Может служить основным источником света
- Комбинация со всеми видами потолков
- Конструкция не отличима от гипсокартона
- Займут всего 4-5 см от чернового потолка
- Длительный срок службы (гарантия 12 лет)
ЦЕНА ОТ 4500 ₽/П.М
Уникальные нишевые световые линии SLOTT предназначены для использования с любыми видами натяжных потолков, как ПВХ, так и тканевыми. Бесщелевой профиль может использоваться как световые линии с нишей, без вставок и заглушек, так и для размещения трековых или линейных осветительных приборов. В случае необходимости также возможно установить рассеиватель – полупрозрачное натяжное полотно ПВХ или тканевое.
Профиль выпускается в трех цветовых решениях:
- Белый муар. Используется для основного или декоративного освещения с LED лентой. Светодиодная лента прокладывается продольно в профиле с двух сторон и может быть различной мощности, одноцветной или цветной. Для управления яркостью и цветом ленты возможно использовать димер с пультом управления.
- Черный муар. Предназначен для использования в нем трековых светильников на шинопроводе или по отдельности.
- Черно-белый муар. Назначение соответствует профилю белого цвета, различие только в цвете боковой стороны, черный цвет предназначен для создания контрастной линии светильника.
Нишевый профиль SLOTT для натяжных потолков – это современный способ светового оформления потолочного пространства, который предоставляет широкие дизайнерские возможности. Светодиодная лента или трековые светильники могут использоваться для организации основного или дополнительного освещения.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ СЛОТ ПЛЮСЫ
- Ультрасовременный дизайн интерьера
- Отлично подходят для стиля Лофт
- Широкий диапазон применения
- LED лента имеет большой срок службы
- Возможность зонирования пространства
- Система соответствует нормам экологической и пожарной безопасности
- Может служить в качестве дополнительного или основного освещения
- Монтаж можно выполнять в любых помещениях
- Конструкция визуально не отличима от гипсокартона
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Линейный профиль SLOTT – это новейший способ создать современное освещение в любом помещении, система позволяет воплотить в жизнь самые оригинальные задумки и идеи. Чтобы заказать нишевые световые линии Слот в Москве или Подмосковье, свяжитесь с нами любым удобным способом.
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