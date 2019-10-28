Уникальные нишевые световые линии SLOTT предназначены для использования с любыми видами натяжных потолков, как ПВХ, так и тканевыми. Бесщелевой профиль может использоваться как световые линии с нишей, без вставок и заглушек, так и для размещения трековых или линейных осветительных приборов. В случае необходимости также возможно установить рассеиватель – полупрозрачное натяжное полотно ПВХ или тканевое.

Профиль выпускается в трех цветовых решениях:

Белый муар. Используется для основного или декоративного освещения с LED лентой. Светодиодная лента прокладывается продольно в профиле с двух сторон и может быть различной мощности, одноцветной или цветной. Для управления яркостью и цветом ленты возможно использовать димер с пультом управления.

Используется для основного или декоративного освещения с LED лентой. Светодиодная лента прокладывается продольно в профиле с двух сторон и может быть различной мощности, одноцветной или цветной. Для управления яркостью и цветом ленты возможно использовать димер с пультом управления. Черный муар. Предназначен для использования в нем трековых светильников на шинопроводе или по отдельности.

Предназначен для использования в нем трековых светильников на шинопроводе или по отдельности. Черно-белый муар. Назначение соответствует профилю белого цвета, различие только в цвете боковой стороны, черный цвет предназначен для создания контрастной линии светильника.

Нишевый профиль SLOTT для натяжных потолков – это современный способ светового оформления потолочного пространства, который предоставляет широкие дизайнерские возможности. Светодиодная лента или трековые светильники могут использоваться для организации основного или дополнительного освещения.